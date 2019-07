Business-Outfit: Tragen Sie immer etwas Rotes

Nur, wenn ich mich wie jetzt und hier in der Senator-Lounge der Lufthansa umschaue, sehe ich viel Tristesse. Gut, ein paar Kamelhaar-Mäntel, Cashmere-Sweater in allen Farben und geschmackvoller Schmuck heitern die Stimmung auf. Aber gleichzeitig ist da nichts, an dem mein Blick hängen bliebe, weil es besonders wäre. Die Frauen, die hier Zeitung lesend oder auf dem iPhone tippend auf den Loungebänken sitzen, haben überwiegend eine gute Figur, aber nicht immer das Beste daraus gemacht. Zu enge Hosenschnitte sind das häufigste „Problem“.

Warum nicht mal eine Hose mit Schlag oder im Palazzo-Schnitt ausprobieren? Flache Schuhe sehen dazu, anders als zu engen Hosen, immer gut aus. Und schmerzfreie Füße sind was Feines, wenn man die kilometerweiten Strecken auf Flughäfen zurücklegen muss und sich dann im nächsten Meeting noch konzentrieren möchte. Körpernah geschnittene Blusen, Rollkragenpullis oder Tank Tops bieten sich als wunderbarer Kombinationspartner unter perfekt geschneiderten Blazern an. Doch oft sitzen die Schultern zu eng, mit der Folge, dass man sich den ganzen Tag unwohl fühlt, weil der Stoff spannt. Wer seinem Outfit eine Krone aufsetzen will, entscheidet sich für einen farbigen Mantel, gern von Schnitt und Stoff nicht zu üppig, damit man während des Transfers im Taxi oder Flughafenbus keinem Hitzekollaps erliegt.