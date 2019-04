Business Casual: So funktioniert der Look

Ja was denn nun: Business oder Casual? Wenn allein der Name einer Kleidungsempfehlung bereits in sich widersprüchlich scheint, sind Verwirrung und Zweifel an der Tagesordnung.

Der Begriff "Business Casual" kommt aus den USA, wo es in großen Unternehmen die lange Tradition des "Casual Friday" gibt, der den Mitarbeitern zum Wochenende hin eine Lockerung des ansonsten strengen Business-Dresscodes mit Anzug und Krawatte verschaffen soll.

Statt der obligatorischen Kostüms und Hosenanzüge für Damen darf das Business-Casual-Outfit etwas legerer ausfallen: Gut geschnittene Jeans in dunkler Waschung, Jersey-Top unter dem Blazer statt Bluse, Tuniken, Tops und Blusen ohne Blazer, Kaschmirpulli zum Pencil Skirt oder ausgestellten Rock (mindestens Knielänge), Etuikleider, je nach Unternehmen sind sogar (schicke) Sneaker erlaubt.

Bei konservativen Branchen raten wir jedoch eher zu schicken Pumps und flachen Lederschuhen, zum Sheath Dress oder Rock darf es auch mal ein Ballerina sein. Grundsätzlich sind geschlossene Schuhe zu bevorzugen, ob im Sommer auch Sandaletten getragen werden dürfen, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.

Oberstes Gebot: Das Outfit muss elegant und professionell aussehen, zu leger oder sexy darf es beim Business Casual Look nicht sein.

Bei auffälligen Mustern und leuchtenden Farben ist Vorsicht geboten. Gleiches gilt für Materialien: Wenn Kleidungsstücke aus Leder, dann das luxuriöser wirkende Wildleder. Kunst- und Lackleder sind absolute No-Gos. Lamé und Metallic-Stoffe sind in konservativen Branchen als Akzente nur unter dem seriösen Blazer in Ordnung. Es gilt die Faustregel: Je kreativer die Branche, desto lockerer der Dresscode.

