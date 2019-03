Wie fast alle Trends, die momentan die Social Media-Kanäle überfluten, kommt auch das Bullet Journaling aus den USA. Erfunden hat es Ryder Carroll, ein junger Mann, der aufgrund seiner Lernbehinderung ein System gesucht hat, das ihm persönlich hilft, besser zu lernen und organisiert zu bleiben. Nachdem er 20 Jahre an seinem System gefeilt hat, hatte er schließlich die Lösung: Das Bullet Journal.

Das Bullet Journal ist Notizbuch, Terminkalender, Tagebuch, To-do-Liste und Malbuch in einem, und alles, was man dafür braucht, ist ein leeres Büchlein, einige Stifte und Kreativität. Es beinhaltet meist eine Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesübersicht sowie ein Index (Inhaltsverzeichnis) - der Rest kann ganz auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden. Der Sinn des Ganzen ist es, sich sein Journal so zu gestalten, dass es einem hilft, sein Leben zu organisieren. Daher richtet sich das Bullet Journal an keine genaue Zielgruppe, es ist für jeden, der gerne organisiert ist, oder einfach nur Spaß am Planen und Gestalten der Seiten hat. Egal, ob den eigenen Sport, Termine im Job oder Events wie das Weihnachtsfest mit der Großfamilie - das Bullet Journal hilft Ihnen dabei, alles entspannt und übersichtlich unter einen Hut zu bringen.

Hier geht's zur Mental Cleanse-Challenge >>>