Buffalo Plaid ist das Trendmuster für den Herbst

Jeder kennt es - und jeder hat eine andere Assoziation mit dem Muster. Die Rede ist vom Buffalo Plaid, einem besonders groben Karomuster, das aktuell in keiner Herbstgarderobe fehlen darf. Aufgekommen ist das Dessin erstmals in den 1850er Jahren bei der Modemarke Woolrich. Ein Designer hat die Karos nach seiner Büffelherde benannt.

Nachdem das Muster im Outdoor-Segment verwendet wurde, prägte es lange Zeit Jacken und Hemden aus Flanel - bis heute. In den 80 Jahren machte die Punkszene das Dessin zu ihrem Aushängeschild. Das Karomuster fand sich auf Hosen, Oberteilen und Kleidern wieder. Kein Wunder, dass sich das markante Muster bis heute hält und Designer wie Saint Laurent oder Dior darauf zurückgreifen. Und was es erst mal auf den Laufsteg schafft, hat es nicht mehr weit bis zu den Streetstyles der Metropolen. So auch beim Buffalo Plaid: Das Trendmuster ist in diesem Herbst nicht wegzudenken und zeigt sich vor allem auf kuscheligen Hemdjacken, Röcken und Mänteln; in Rot, Grün oder Blau. Die schönsten Styling-Varianten für die kalte Jahreszeit im Überblick: