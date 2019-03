Wie macht man eine Buddha Bowl?

Eine "Buddha Bowl" heißt übrigens so, weil die Zutaten sich aus der Schale herausstrecken, wie der runde, glückliche Bauch eines Buddhas. Generell darf man hinzufügen, was man mag, kann sich jedoch an dieser Formel orientieren: 10% gesunde Fette, 20% Kohlenhydrate, 30% Proteine, 40% Vitamine. Kidneybohnen, Couscous oder Rahmennudeln sind beliebte Zutaten.