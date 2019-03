Ein Grund für die guten Heilungschancen bei Brustkrebs sind die diversen Behandlungsmethoden. Chemotherapie, Bestrahlung, operative Möglichkeiten, Hormon- und Antikörpertherapien stehen zur Auswahl. Vor allem die Früherkennung und eine bessere Therapie hätten sich in den letzten zehn Jahren verändert. „Die Entwicklung zielt auf eine immer passgenauere und auf die Patientin abgestimmte Therapie hin“, so die Leiterin des Brustzentrums am UKE. Was jedoch nicht möglich ist: Eine allseits greifende Therapiemethode zu benennen. Jede Betroffene und jeder Krankheitsverlauf sind anders, so dass bei jedem eine andere Behandlung in Frage kommt.

Auch in Sachen Behandlungszeitraum lässt sich keine allgemeingeltende Mindestdauer verzeichnen. Dies hängt immer stark mit der Krebsart und dem Krankheitsstadium ab.

Interessant: Krebspatienten, die offiziell als geheilt gelten, sind nicht gleich gesund. Weitere fünf Jahre müssen nach der Krebsbekämpfung vergehen und mögliche Langzeitnebenwirkungen abgewartet werden, um die Nachsorge endlich abschließen zu können.