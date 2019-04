Schon 1893 hatte Horta das Hôtel Tassel entworfen, in dem nicht nur die dynamischen vegetativen Formen Verwunderung hervorriefen, sondern auch die Stilisierung bis ins letzte Detail, und sei es nur eine Türklinke. „Eine Tages wird man zu diesem Haus pilgern“, schrieb der Historiker Sander Pierron schon 1897 – und irrte sich nicht. Fast gleichzeitig mit dem Tassel entwarf der Architekt Paul Hankar (1859 – 1901), der sich mehr für die Fassade als für das Interieur interessierte, einen strenger geometrischen, aber ebenfalls revolutionären Bau, die Maison Hankar. Der Doppelschlag der beiden Architekten markiert die Geburt der Art nouveau, deren Glanz übrigens keine zwei Jahrzehnte später schon wieder erlöschen sollte. Aber erst einmal zeigt sich der jugendlich-frische Stil noch von seiner schönsten Seite, etwa in der fulminanten Eisenkonstruktion, die Paul Saintenoy (1862 – 1952) für das frühere Kaufhaus Old England 1898/99 errichtete. In dem Gebäude befindet sich heute ein sehenswertes Musikinstrumentenmuseum.

Das Horta-Museum, das Old England oder das ebenfalls von Horta entworfene Comic-Zentrum sind natürlich Fixpunkte, die man gezielt aufsucht, aber es gibt auch Gegenden, in denen man zufällig ganze Straßenzüge mit vielleicht etwas weniger spektakulären, aber doch durchaus bemerkenswerten Jugendstilbauten entdeckt. Und wenn man etwas genauer hinschaut, fällt einem vielleicht ein floral geformter Briefkastenschlitz auf oder die versteckte Signatur eines Architekten an der Fassade. Spätestens dann ist es Zeit für eine Belohnung, für einen Drink in einem Lokal im authentischem Art-nouveau-Stil.