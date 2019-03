Was ist eine Brautjungfer?

Wie es Traditionen so in sich haben, hat sich auch die Bedeutung der Brautjungfer gewandelt. Während Sie früher dazu da war, böse Geister von der Braut während der Hochzeit fernzuhalten (die Arme!), so ist Sie heute viel mehr als nur ein bloßes Accessoire der Braut. Denken Sie daran: Es sind Ihre besten Freundinnen, die stets an Ihrer Seite standen und Sie nun auch in einen neuen Lebensabschnitt begleiten.