Man neigt dazu, zu glauben, man selbst wisse am besten, welcher Look einem steht. Doch gerade bei der eigenen Hochzeit, wo für Stress ohnehin gesorgt ist, sollten Sie auf das Talent eines Profis vertrauen. Am besten vereinbaren Sie einen Termin zum Probe-Styling. Hier lassen sich verschiedene Looks ausprobieren und Wünsche kommunizieren - damit am großen Tag kein böses Erwachen kommt. Vier bis sechs Wochen vor der Hochzeit ist dafür genau richtig.