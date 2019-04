Madame.de: Wie definieren Sie Schönheit?

Loni Baur: Schönheit ist ein inneres Gefühl, was sich in den Augen, in der Ausstrahlung, in der Haut und im ganzen Wesen, insbesondere an der Fröhlichkeit widerspiegelt. Schönheit kann im kleinsten Detail stattfinden und es ist etwas sehr individuelles.

Welchen Fehler begehen die meisten Frauen bei ihrem Alltags-Make-up?

Die meisten Frauen machen den Fehler, sich in schlechter Beleuchtung zu schminken.

So wird oft der falsche Ton an Foundation gewählt. Die Frauen haben dann oft viel zu rötliche Haut und einen Make-up-Kante an der Kieferlinie. Auch zu klumpig getuschte Wimpern sind das Resultat von schlechtem Licht im Schminkbereich. Mein Tipp: Schminken Sie sich möglichst im Tageslicht am Fenster.