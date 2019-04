Brand Media Summer Fashion Cocktail 2015

Magazin

Eine schöne Tradition: Während der Berlin Fashion Week lud die Brand Media mit den Titeln Madame, Jolie, Für Sie und Petra zum Summer Fashion Cocktail in das Prince in Berlin Mitte. Über 400 Gäste feierten mit uns bei eisgekühlten Drinks, Fingerfood und coolem DJane-Sound. Wir danken allen Kollegen, die wir an diesem Abend begrüßen durften, ebenso geht der Dank an Veuve Clicquot, Belvedere Vodka, BRLO, Vöslauer und Seat. Hier geben wir Ihnen einen kleinen Einblick in einen wunderschönen Abend.