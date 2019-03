Zum Tuschen von Bottom Lashes eignen sich am besten schmale gebogene Bürstchen. Damit erreichen Sie wunderbar den Wimpernansatz und können mehr Schwung und Länge in kurze Wimpern zaubern. Wenn Sie in Sachen Volumen noch eins draufsetzen möchten, können Sie mit einer Base-Produkt vorarbeiten.

Wem der Sinn nach einer Extra-Portion Drama steht, kann mit künstlichen Wimpern nachhelfen. Für geheimnisvolle Akzente sorgen einzelne Fake-Wimpern.