Botox Report: Der Stoff für alle Fälle

Für die Goldgräberstimmung in der Botulinum-Branche sorgt auch, dass es längst nicht mehr nur um Falten geht. Zugelassen ist Botulinum zur Behandlung von Zornesfalte und Krähenfüßen, wird aber routinemäßig auch "off-label" eingesetzt, das heißt auf Verantwortung des Arztes. Und das immer kreativer. Zum Beispiel zur Nasenkorrektur. Dazu wird der Muskel unter der Nase mittels Injektion entspannt, eine nach unten zeigende "Adlernase" so leicht angehoben. Auch für vollere Lippen kann Botulinum sorgen: Die behandelte Oberlippe dreht sich leicht aus, sodass sie voller erscheint. Beim Mesobotox bringen Mikro-Injektionen einen Wirkstoff-Mix aus kleinsten Mengen Botulinum, Hyaluronsäure, Vitaminen und Antioxidantien in die Haut, was gleichzeitig die Neubildung von Kollagen anregt, sodass sich die Hauttextur verfeinert und verjüngt. Bei Akne-Patienten beruhigen die Injektionen die in die Haut ragenden Muskeln und regulieren so die gestörte Lipidproduktion, was Entzündungen lindert und die Poren verfeinert. In ersten Versuchen an der Case Western Reserve University in Cleveland verringerten Botulinum-Injektionen auch das klinische Erscheinungsbild und das Auftreten von Psoriasis, also Schuppenflechte.

Aus Asien kommt der Trend, zu kräftige Waden zu verschlanken. Mit feinen Kanülen blockiert man gezielt einzelne Stränge des Wadenmuskels, was seinen Umfang um bis zu vier Zentimeter reduziert. Und auch allzu muskulöse Oberarme werden mittels vieler kleiner Botulinum-Depots der Wunschform angeglichen. Die Muskeln werden schlanker, der Bewegungsablauf aber bleibt normal. Ein Geheimtipp unter Fashion-Victims ist die Behandlung der Fußsohlen mit Botulinum. Vorgeschobener Grund: Schwitzfüße. Eigentlicher Nutzen: Es macht die Sohlen unempfndlicher, sodass man seine schicken High Heels schmerzfrei ausführen kann. Sogar eine Botulinum-Diät könnte uns bevorstehen: Es laufen Studien zum Abnehmen mithilfe des Neurotoxins. Gastroenterologen stellen dabei die Magenmuskulatur ruhig, um die Entleerung zu verlangsamen, das Sättigungsgefühl zu steigern und so das Gewicht zu reduzieren. Ob das wirklich sinnvoll ist, müssen eindeutigere Studienergebnisse noch beweisen.