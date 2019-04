Luxus des Tages: Bose SoundTouch 10

Der W-LAN Lausprecher SoundTouch 10 wireless music system von Bose kennt mein Dilemma. Mit der kostenlose App verwandelt sich mein Smartphone in eine Fernbedienung, mit der ich den in fröhlicher Erwartung blinkenden Lautsprecher schon beim Eintreten starten kann - ununterbrochene Freude.

Der kleine Bruder des SoundTouch 30 lässt sich nicht nur via Bluetooth mit den Lieblings-Songs füttern, sondern streamt auch, verbunden mit dem W-LAN, Millionen von Songs über Spotify und Deezer. Für noch mehr individuellen Musik-Genuss: Über die SoundTouch App lassen sich sechs individuelle Belegungen für die Preset-Tasten am Gerät festlegen. Die Einstellungen werden sowohl in der Fernbedienung als auch am SoundTouch Lautsprecher automatisch übernommen.

Der SoundTouch® 10 wireless music system ist in Schwarz oder Weiß erhältlich (um 230 Euro)