Kein Reisender, der nicht auf eine natürliche Begegnung mit einem Orang-Utan hofft. Einige wenige haben Glück, die Mehrzahl kommt ihrem Wunschtraum beim Besuch eines staatlich gemanagten Reservats näher. Beste Adresse ist das Sepilok Orang Utan Sanctuary bei Sandakan, ein 40 Quadratkilometer großer Dschungel im Osten von Sabah. Leichter erreichbar ist die Rasa Ria Reserve in der Nähe von Sabahs Hauptstadt Kota Kinabalu, kurz KK genannt. Mit respektvollem Kamera-Abstand dürfen Besucher die scheuen Tiere bei der Fütterung beobachten. Affenwaisen, die ihre Familie verloren haben, brauchen Jahre, bis sie den Weg zurück in die Freiheit antreten können. Ich habe Pech: Der Himmel hat sämtliche Schleusen geöffnet, und ich kehre nach KK zurück ohne ein Orang-Utah-Foto.

Die Küstenstadt, die im 19. Jahrhundert mehrfach von Piraten niedergebrannt wurde, dient heute im Wesentlichen als Drehkreuz auf dem Weg in den Dschungel, zu traditionellen Dörfern oder einer Kreuzfahrt auf dem Kinabatangan River – immer in der Hoffnung, exotische Tiere wie Nasenaffen, langschwänzige Makaken, Nashornvögel und kleinwüchsige Pygmy-Elefanten zu sichten. Von KK fahren täglich Speed-Boote in die weitgehend unberührte Welt des benachbarten geschützten Tunku Abdul Rahman Marine Park. Die Inselchen sind ein Paradies für Taucher und stille Rückzugsorte am Ende einer Rundreise.

Ich mache es umgekehrt und bade als einer der ersten Gäste des exklusiven „Gaya Island Resort“ in der blaue Lagune. Wie immer, wenn man massiv in die Landschaft eingreift, um wie in diesem Fall eine Art Bungalow-Dorf auf Stelzen in die Küstenfelsen zu versenken, dauert es ein Weilchen, bis die Natur alle Wunden heilt. Ich fühle mich wie eine Dschungelprinzessin, werde im Spa mit Kokosöl, Ingwer und Kurkuma massiert und gewöhne mich daran, auf dem Weg zum „Fisherman’s Cove“ von einem neugierigen Bartschwein durch den Busch begleitet zu werden, und genieße das kulinarische Crossover, das Malaien, Chinesen, Inder und Filipinos täglich auf den Tisch zaubern. Mein Favorit: im Bananenblatt gedünsteter Korallenbarsch.