„Eine Kollegin in meinem Team ist vorerst krankgeschrieben, sie leidet wohl am Burnout-Syndrom.“ Wenn dieser Satz fällt ahnt man sofort, was die besagte Kollegin wohl gerade durchmachen muss. Das Burnout-Syndrom gehört zur Volkskrankheit der modernen Arbeitswelt und ist uns allen ein Begriff. Wenn Überforderung krankmacht, beginnt für die Betroffenen ein langer Weg zur Regeneration. Doch nicht nur Überforderung ist ein Problem, auch Unterforderung und Langeweile im Job können gefährlich werden – in diesem Fall spricht man vom sogenannten Boreout-Syndrom.

Wir haben mit Herrn Thomas Stallknecht, dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberarzt in der Schlossparkklinik Dirmstein über das „Boreout-Syndrom“ gesprochen und erklären, was das ist und woran Sie erste Anzeichen selbst erkennen können.