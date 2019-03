Boilersuits: Der Workwear-Trend

Die Wörter „Workwear“, „Boilersuit“ oder auch „Utility Overall“ beschreiben ein und denselben Style, der gerade die Runde durch die Modewelt macht. Die Rede ist von Overalls, allerdings nicht von den klassischen, körperkonform geschnittenen Einteilern – weite Schnitte und ein lockerer Sitz sind hier ausschlaggebend.

Der Ursprung des Boilersuits liegt in der Arbeitswelt von Mechanikern, Technikern, Malern & Co., deren Arbeitsuniform der uns bekannte „Blaumann“ war. Kleine Details wie Knöpfe, Brusttaschen oder Reißverschlüsse waren das einzig auffällige an der Uniform, die vor allem vor Schmutz schützen und nützlich sein sollte. Deshalb auch der Begriff „Utility Overall“, der auf Deutsch „nützlicher Overall“ bedeutet. Ein weiteres wichtiges Merkmal: Die Ärmel müssen mindestens eine T-Shirt-Länge aufweisen, damit der Utility-Charme nicht verloren geht.

Namhafte Designer wie Stella McCartney, Officine Generale oder auch Paul & Joe zeigten auf dem Runway spannende Looks mit Boilersuits, die unsere Modeherzen höherschlagen lassen. Die ehemalige Arbeiterkleidung aus der Männermode ist nun auf den Straßen aller Welt angekommen und salonfähig geworden.