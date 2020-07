Bob-Frisuren sind in 2020 so vielseitig wie nie. Nicht nur wegen des leichten Stylings können die Varianten punkten, sondern auch durch ihren Schnitt: Neben stumpf geschnittenen, sehr akkuraten Looks stehen auch die stufigen, wilderen Modelle, die sich vor allem bei dickeren Haarstrukturen bewähren, im Fokus. Bei dünnem Haar sorgen Stufen hingegen für mehr Fülle und sind somit auch hier bestens geeignet. Wer Trägerin eines Bobs ist, sollte in diesem Jahr unbedingt auf Wellen setzen. Ob mit starken Konturen oder die leichte Beach Wave-Variante: Locken und Bob – das passt! Einer der beliebtesten Schnitte ist der Long Bob. Kein Wunder, denn der Cut steht einfach jeder Frau. Nicht fehlen sollte in diesem Zusammenhang das etwas längere Vorderhaar - es verleiht dem Schnitt Kontur und gilt als Gesichtsumschmeichler.

MADAME.de-Tipp: Wer nicht nur einen Bob, sondern auch mit einer neuen Haarfarbe seinen Typ unterstreichen will, sollte auf Balayage setzen. Die Färbetechnik gehört zu den größten Haarfarbe-Trends des Jahres und bringt den Schnitt noch besser zur Geltung. Vor allem das Auffrischen mit blonden Highlights ist hier gefragt - die Coloration verleiht dem Haar mehr Tiefe und gleichzeitig mehr Strahlkraft.