Bob-Frisuren stylen

Nicht umsonst wurden Bob-Frisur seit den 60er Jahren zu einer der beliebtesten und einfachsten Looks schlechthin deklariert. Der Bob an sich ist leicht im Styling und auch die zu verwendeten Produkte halten sich in Grenzen. Dennoch sollte nie die eigene Haarstruktur außer Acht gelassen werden, denn zwischen glatten und gelocktem Haar liegt ein Unterschied:

Wer mit Naturlocken gesegnet ist, hat zumindest das aufwendige Bürsten gespart. Jedoch sollte für einen optimalen Sitz der Haare auf etwas Produkt zurückgegriffen werden, um das natürliche Volumen bestens zur Geltung zu bringen. Mit Schaumfestiger oder sonstigen Leave-Ins werden die Locken hübsch in Form gebracht und überzeugen mit langem Halt. Wer zusätzlich noch etwas gegen trockene Spitzen tun möchte, sollte unbedingt auf ein Haaröl zurückgreifen - das macht die unteren Partien wunderbar geschmeidig. Für einen unkompliziert schönen Look raten wir Ihnen, die Haare mit einem tiefsitzenden Seitenscheitel zu tragen - femininer kann eine Bob-Frisur nicht aussehen!

Bei glatten Haaren ist hingegen das Bürsten und Stylen Pflicht, damit der Look nicht platt und ausdruckslos wirkt. Aber keine Sorge: schon wenige Handgriffe zaubern ein perfektes Finish. Auf was Sie nie verzichten sollten ist eine Paddle Brush oder Rundbürste - je nach dem, welchen Look Sie präferieren. Mit der breiten Paddle Brush lassen sich die Haare ganz leicht glatt bürsten und föhnen, wodurch das tägliche Verwenden des Glätteisen überflüssig wird. Wer dennoch nicht dauerhaft auf das Gerät verzichten mag, sollte das Haar vorher dringlichst mit einem Hitzeschutz behandeln. Die klassische Rundbürste verleiht dem Haar hingegen mehr Volumen und sorgt gerade bei gestuften Bob-Frisuren für einen tollen Schwung. Hierbei wird Haarpartie nach Haarpartie in die Bürste eingerollt und einige Sekunden mit dem Föhn behandelt. Mit etwas Spray fixiert - fertig ist die Bob-Frisur!