Das Beste aus zwei Welten: der BMW X4 M40i

Wir starten unsere Probefahrt durch das sonnige Monterey auf dem berühmten Highway One entlang der kalifornischen Küste. Unsere Straßen-Nachbarn, dicke Autos und American Muscle gewöhnt, können sich anerkennende Seitenblicke auf unsere strahlend weiße Schönheit nicht verkneifen. Servus aus Bayern, sagen wir da nur!

Im Comfort-Modus der Achtgang-Sportautomatik schnurrt der X4 M40i wie auf Schienen an weiten Feldern vorbei, sehr viel spannender wird es aber, als wir im bergig-kurvigen Inland in den Sportmodus schalten. Wir sind vollkommen allein auf der engen Straße, die fast die Bezeichnung Waldweg verdient, und das nutzen wir aus: Die Serpentinen und kurzen Kurven auf unebener Straße nimmt der BMW X4 M40i auch bei hohen Geschwindigkeiten absolut mühelos. Kaum zu glauben, dass ein Gefährt von knapp 2 Tonnen so handlich und wendig ist! Wir sitzen entspannt in den komfortabel gepolsterten Ledersitzen und jagen durch die abgelegene und gar nicht so einfach zugängliche Landschaft, die uns Großstadt-Europäern erst verdeutlicht, warum Liefer-Drohnen überhaupt ein Thema sind.