Blunt Cut: Der Schnitt für jeden Haartyp

Der Blunt Cut ist in aller Munde und eine der beliebtesten Frisuren überhaupt. Kein Wunder, denn der aus dem Englischen übersetzte „stumpfe Schnitt“ eignet sich für jedes Haar. Hierbei schneidet der Coiffeur die Spitzen extra stumpf und akkurat auf einer Linie ab. Heißt: Stufen werden überflüssig. Außerdem überzeugt der Style durch seine Zeitlosigkeit und sein einfaches Handling: Mit nur wenig Aufwand sitzt die Frisur am Morgen perfekt, was vor allem bei Frauen mit Zeitdruck und einem vollen Terminkalender gut ankommt.