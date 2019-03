Intention der Haistylings von Odile Gilbert war es, die Looks wie aus einer anderen Zeit aussehen zu lassen. Inspiriert von einem blühenden Rosengarten, gelang es der Meisterin außergewöhnlicher Frisuren, eine romantische Stimmung zu transportieren, die durch die Modekollektion (und den Regen!) noch stärker zur Geltung kam. Je nach Haartyp und Länge änderten sich die Stylings: Rote Rosen wurden mit dünnen Wellen verknotet, angesprühte Blumen wurden zu dunklem Haar im Nature Look getragen und wieder andere präsentierten aufwendige Flechtfrisuren, in denen Wildrosen eingeknüpft waren.