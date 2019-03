Ganz gleich, ob man im siebten Himmel schwebt und seinen Partner gar nicht mehr aus den Augen lassen mag, oder man im wichtigen Gespräch vertieft ist : Tiefe Blicke und langer Blickkontakt sind nicht unüblich, können allerdings wie Forscher in Italien herausgefunden haben, mehr als nur unangenehm sein – verliebte Paare müssen jetzt ganz stark sein.

Für das erstaunliche Experiment wurden Paare aufgefordert, sich zehn Minuten lang in die Augen zu sehen, während eine andere Gruppe in der gleichen Zeit an eine weiße Wand starren sollte. Das Ergebnis war alles andere als positiv: Während des Versuchs traten bei den Paaren Halluzinationen auf. So gab ein Teil der Personen an, nach einiger Zeit Monster in den Gesichtern des Gegenübers zu entdecken, während die Hälfte der Teilnehmer sogar ihr eigenes Gesicht im Gegenüber wahrnahm. Bei den Personen, die an eine weiße Wand gestarrt haben, trat hingegen nichts Ungewöhnliches auf. Basierend auf den Ergebnissen gehen die Forscher davon aus, dass sich das Starren in die Augen einer anderen Person auf unsere Wahrnehmung auswirkt. Weitere Studien sollen nun noch tiefer in diese Behauptung eingehen.

