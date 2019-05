Blazer und Shorts: So funktioniert die perfekte Kombination für den Sommer

Die weite Bermudashorts erfreut sich auch in diesem Sommer großer Beliebtheit und bekommt einen neuen Styling-Partner: den Blazer. Am schönsten sieht diese Variante mit einem Crop-Top oder einem weißen Basic-Shirt aus. Achten Sie auf einen hohen Sitz der Hose und auf die genaue Passform an den Beinen – sie darf weder zu eng noch zu weit an den Beinen anliegen. Liberta Haxhikadriu und Aylin Freund zeigen, wie man die weite Shorts perfekt in Szene setzen kann: Während der Look von Liberta clean und sportlich gehalten ist, setzt Aylin auf kniehohe Cowboyboots und einen lässigen Bucket Hat. Sie können die Ton-in-Ton Kombination wählen oder aber mit Farben spielen – alles ist erlaubt.