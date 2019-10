Black Friday 2019: Die besten Rabatt-Codes und Prozente

Wann ist Black Friday 2019?

Der Black Friday 2019 findet am letzten November-Wochenende am 29. November statt. Schon lange werden nicht mehr nur an dem einen Tag, sondern über ganze vier Tage bis zum Montag, dem Cyber Monday, Rabatt-Aktionen angeboten.

Dabei kommt die "Tradition" aus den Vereinigten Staaten: Der Freitag nach Thanksgiving, das immer an einem Donnerstag gefeiert wird, nutzen viele Amerikaner, um ein verlängertes Wochenende bei der Familie zu verbringen und die ersten Einkäufe für Weihnachten zu erledigen. Die allermeisten Geschäfte bieten daher lohnenswerte Rabatte und Sonderangebote an, die dazuführen, dass der Freitag zum umsatzstärksten Tag im Jahr zählt.

Kein Wunder, dass auch andere Länder dieses lukrative Geschäft imitieren und sich den Black Friday, samt dem im Internet ausgerufenen Rabatt-Tag Cyber Monday, nicht entgehen lassen wollen. Welche Deals deutsche und internationale Shops zum Black Friday 2019 anbieten, sehen Sie hier:

