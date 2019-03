Diese News ist eigentlich zu schön um wahr zu sein. Oder auch anders gesagt: Als wir dieses Geständnis von Drake gehört haben, wurden unsere Augen größer und unsere Herzen wärmer: Der bekannte Sänger schweigt zwar über sein Liebesleben, aber eine wichtige(!) Botschaft ging nun durch die Welt.

In einem Interview der amerikanischen Fachzeitschrift der Filmindustrie "The Hollywood Reporter" gestand der Sänger eine sehr spezielle Sammel-Leidenschaft: Er sammle seit Jahren etliche Birkin-Bags – für die Frau mit der er den Rest seines Lebens verbringen will.

Fantastisch! Grandios! Die Birkin Bag ist die seit 1984 in Handarbeit gefertigte Damenhandtasche der Luxus-Modemarke Hermès und eine der begehrtesten Taschen auf dem Markt. Kein Wunder, so ein Exemplar besitzt einen Einstiegspreis von 5.000 Euro und geht bis in die Hunderttausende. Wir könnten uns den Kopf jetzt mit Fragen zerbrechen, warum der Sänger gerade DIESES Modell sammelt, wo er die Schmuckstücke aufbewahrt und wonach er die Modelle aussucht. Aber eigentlich ist das nicht so relevant, lieber Drake!

Please just call us on our cellphone...