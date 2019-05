Bindungsangst-Test: Finden Sie hier heraus, ob Sie unter Bindungsangst leiden

a) Der Näheflüchter

Sie verlieben sich zwar immer wieder, aber nach einer gewissen Anfangszeit überkommen Sie Zweifel: Ist er oder sie wirklich der oder die Richtige? In dieser Phase der Beziehung angekommen, stehen Sie Ihrem Partner sehr zwiespältig gegenüber. Einerseits möchten Sie die Partnerschaft nicht beenden, andererseits überkommen Sie häufiger Fluchtgedanken. Sie fallen in emotionale Funklöcher, die Ihren Partner sehr belasten. Es entsteht eine unglückliche Dynamik: Je verunsicherter Ihr Partner ist, desto mehr Nähe und Verbindlichkeit fordert er ein. Hierdurch fühlen Sie sich zunehmend unter Druck gesetzt und ziehen sich noch mehr zurück. Irgendwann erscheint Ihnen dann die einzige Rettung, die Beziehung zu beenden.

b) Der Klammeraffe

Sie suchen sich immer wieder Partner, die sich nicht wirklich auf die Beziehung mit Ihnen einlassen und/oder die sehr schwierig sind. Unglücklicherweise finden Sie nämlich Partner, die sich fest an Sie binden wollen, eher langweilig. Sie können im Kampf um Ihre schwierige Partnerschaft einen unheimlich langen Atem entwickeln. Dabei lassen Sie sich auch zu viel von Ihrem Partner gefallen. Das Problem ist, dass Sie – gerade, weil er oder sie sich nicht fest bindet – unheimlich verliebt sind. Sie kämpfen darum, von Ihrem Gegenüber geliebt zu werden und strengen sich unheimlich an, ihm zu gefallen. Im Innersten glauben Sie nämlich, es läge an Ihnen, dass er oder sie sich nicht wirklich auf die Beziehung einlässt. Deswegen ist Ihre größte Horrorvorstellung auch, dass Ihr Partner Sie verlässt.

c) Der Glückliche

Sie sind in einer glücklichen Beziehung angekommen und können sich auf Ihren Partner einlassen, ohne an ihm zu klammern. Sie genießen die Nähe in Ihrer Partnerschaft - sie gibt Ihnen Geborgenheit und Sicherheit. Ihr Partner und Sie haben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Sie bringen beide Ihre Wünsche und Vorstellungen mit in die Partnerschaft ein und können hierüber kompromissbereit verhandeln. Überhaupt können Sie offen über alles reden und müssen sich nicht hinter Masken verstecken. Natürlich gibt es manchmal auch etwas schärfere Auseinandersetzungen zwischen Ihnen, danach finden Sie aber zu Ihrer gewohnten Harmonie zurück und sind nicht nachtragend. Sie können sich auf Ihren Partner verlassen, so wie er sich auf Sie. Der Sex ist zwar nicht mehr so leidenschaftlich wie in der verliebten Anfangszeit, aber Sie können ihn nach wie vor genießen. Gemeinsam gehen Sie durch Dick und Dünn.