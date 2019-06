Bikini waschen: Wie wasche ich meinen Bikini richtig?

Er ist unser liebster Begleiter für heiße Sommertage: Der Bikini. Ob im Freibad, am Pool in der Sonne, im Meer oder einfach so – der Zweiteiler wird ganz schön strapaziert. Chlorwasser, UV-Strahlung, Salz, Sand und generelle Feuchtigkeit können dem Material zusetzen. Deshalb sind die richtige Pflege und das regelmäßige Waschen des Bikinis mehr als relevant, damit Sie lange Freude an diesem haben. Wir erklären Ihnen, was es bei der Bikini-Pflege zu beachten gilt.