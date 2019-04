Madame.de: Seit Jahren sind Sie das Testimonial von Light Blue. Was waren Ihre Gedanken als Sie 'Love in Capri' zum ersten Mal getestet haben?

Bianca Balti: Ich war sehr überrascht, weil der Duft so viel blumiger ist als die vorherigen Editionen. Wenn man ihn aufträgt, riecht man tatsächlich nach dem blühenden Capri im Frühsommer. Ich freue mich immer, wenn von Light Blue eine neue Edition lanciert wird. Schließlich trägt man fast täglich das gleiche Parfum. Da ist es schön, wenn man ab und an ein kleines bisschen variieren kann. 'Love with Capri' fängt für mich dieses besondere Sommergefühl ein, wenn man sich um nichts Sorgen machen muss und die Sommernächte schier unendlich sind.

Auf der ganzen Welt werden Italienerinnen für ihre Schönheit bewundert, was macht die italienischen Frauen so besonders?

Oh, das weiß ich gar nicht! Es ist so eine große Verantwortung, für alle italienischen Frauen zu sprechen. Ich bin zwar in vielen Dingen sehr italienisch, in anderen wiederum überhaupt nicht. Schließlich habe ich keine klassische Lockenmähne und sexy Kurven. Man kann mich wohl im weitesten Sinne als moderne Version einer Italienerin bezeichnen. Dass ich damit so erfolgreich sein konnte, habe ich Dolce & Gabbana zu verdanken. Die Beziehung zu den beiden ist wirklich etwas Besonderes. Sie buchten mich zum ersten Mal vor elf Jahren.