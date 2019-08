BH-Guide: Das ist der richtige BH für Kleid, Bluse und Co.

BH-Guide: Das passende Modell für jeden Ausschnitt

Einfach trägerlos

Gerade im Sommer, wenn die Tops kürzer und die Ausschnitte luftiger werden, sollten Sie einen BH wählen, der wirklich perfekt sitzt. Unter vielen leichten Blusen oder asymmetrischen Oberteilen blitzen gerne mal die typischen schwarzen Träger hervor. Damit diese nicht vom eigentlichen Look ablenken und Sie nicht ständig an Ihrem Ausschnitt zupfen müssen, wählen Sie am besten einen trägerlosen BH. Er hält mit einem Bügel alles an der richtigen Stelle und liegt angenehm auf der Haut.

Weiße Bluse - kein Problem

Ob zum Pencil Skirt im Büro oder zur lässigen Jeanshose im Alltag: Die klassische weiße Bluse ist ein treuer Begleiter. Den richtigen BH zum hellen Oberteil zu finden, gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. So stellt sich die Annahme, dass unter einem weißen Stoff ein weißer BH nicht durchscheint, als falsch heraus. Besser passt ein Modell in Nude oder Grau.

Verführerische Durchblicke

Manchmal ist ein kleines Durchblitzen des BHs aber auch gewollt. Unter einer transparenten Bluse oder zu einem tiefen Dekolleté kann ein bisschen Spitze verführerisch und sogar sehr cool aussehen. Unterwäsche mit Trägern aus Spitze oder BHs mit Blüten-Applikationen eignen sich wunderbar.

Leichter als Luft

An warmen Tagen werden die Outfits natürlich kürzer. Dick gepolsterte BHs werden in den Schrank nach ganz hinten verbannt und am liebsten würde man für die nächste Zeit nur noch in Bikinis leben. Damit dennoch alles sitzt, empfehlen wir leichte BHs ohne Bügel, dafür aus leichtem Nylon oder Jersey. Auch an kühleren Tagen, wenn Sie eng anliegende Oberteile kombinieren, sind diese Modelle super, weil kein Bügel durchdrückt und sie angenehm auf der Haut liegen.

Tiefe Einblicke

Ein atemberaubendes Abendkleid besitzt meistens einen tiefen Ausschnitt und Sie stellen sich die Frage: Welcher BH ist nun der Richtige? Eine ideale Wahl ist eine Variante mit V-Ausschnitt, bei dem die Träger möglichst weit auseinander liegen. Er bietet ausreichend Freiraum und hält trotzdem alles am richtigen Platz. Zusätzliches Plus: Sie sind nicht auf störende Klebe-BHs angewiesen, die meistens doch verrutschen.

Richtig angekreuzt

Bei Kleidern oder Tops, die einen weiten Arm-Ausschnitt und gleichzeitig eine T-förmige Rückseite besitzen, kommen überkreuzte Träger am BH genau richtig. Sie verschwinden hinter den Oberteilen und stören den eigentlichen Look nicht. MADAME.de-Tipp: Überkreuzte Träger entlasten Ihren Rücken, da sich das Gewicht der Oberweite besser verteilt, als bei den klassischen Modellen.