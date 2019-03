Die rosarote Brille verschwindet nach ein paar Monaten in einer Partnerschaft – und das ist völlig normal. Schwierig wird das Ganze eher, wenn einer der Partner das Gefühl hat, nicht mehr viel Wert zu sein. Dies kann zum Grund haben, dass man sich gegenseitig nichts Gutes mehr tut, man beispielsweise nicht mehr für den anderen kocht oder es keine kleinen Überraschungen mehr gibt. Wer das Gefühl hat, an Wert bei seinem Partner verloren zu haben, der sollte eine Beziehungspause vorschlagen. Im besten Fall wird dem anderen dann bewusst, was er an dem Menschen zu schätzen hat, wenn dieser nicht mehr da ist. Diese Einsicht hat schon so manch einer Beziehung geholfen.