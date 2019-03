Wie viel Sex sollte man in einer Beziehung haben?

Jetzt mal Hand in die Hose: Nirgends wird so sehr gemogelt wie bei Sexualumfragen. Schließlich interessiert es uns brennend, ob wir mit unseren zwei Mal in der Woche, einmal alle drei Wochen oder zwei Mal am Tag in der Norm liegen. Wie viel Sex eine Beziehung braucht und wie viel normal ist, ist ganz schnell errechnet: Die perfekte Anzahl liegt immer zwischen dem, was man will und dem, was man von seinem Partner bekommt.

Jeder Mensch misst körperlicher Nähe einen anderen Stellenwert in einer Beziehung zu. Bei langjährigen Beziehungen gleicht sich die gewünschte Sexualfrequenz im besten Fall an. Wenn dem nicht der Fall ist, und ein Partner sich dauerhaft zurückgewiesen oder zu sehr unter Druck gesetzt fühlt, überträgt sich diese Unzufriedenheit auch schnell auf andere Bereiche des gemeinsamen Lebens.