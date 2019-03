Beziehungen machen dick

Ist die rosarote Brille wieder ein wenig klarer geworden und man fällt nicht mehr jeden Tag übereinander her, wird die Liebe zum Partner über das Essen ausgedrückt. Gerade wenn beide Partner berufstätig sind und keinen gemeinsamen Alltag haben, erfolgen Rituale über das gemeinsame Essen. Wir müssen zugeben, so ein Candlelight-Dinner bei Pasta und Wein hat ja auch irgendwie etwas Attraktives an sich.

Interessant ist, dass Paare im Alter zwischen 30-44 Jahren am meisten an Gewicht zunehmen. Der Grund hierfür ist in erster Linie ein Emotionaler: Der Beruhigungsfaktor ist enorm groß, wenn man in diesem Alter mit seinem Partner eine Familie aufbauen kann – 30-Jährige Singles hingegen stünden immer öfter unter Druck, sei es bezüglich der Karriere oder der biologischen Uhr. Tick tack!

Aber keine Sorge: Bei den über 60-Jährigen legen nur 18 Prozent in der Partnerschaft an Kilos zu. Man achte mehr auf seine Gesundheit und ab einem bestimmten Alter nimmt man kaum noch zu, so Krüger.