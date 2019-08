Wie kann ich meine Beziehung retten?

Zunächst müssen Sie herausfinden, was die Ursache für Ihre Beziehungskrise ist. Häufig kann es passieren, dass Stress auf der Arbeit auf die Partnerschaft übertragen wird. Der Grund dafür ist, dass die gemeinsame Zeit bei äußerem Stress häufig reduziert und der Frust auf den Partner übertragen wird.

Die häufigsten Gründe für Streit

Eine Studie von Paarship.de hat ergeben, dass 62 Prozent der Befragten sich bereits wegen Stress auf der Arbeit oder zu langen Arbeitszeiten mit ihrem Partner gestritten hatten. Bei jedem Fünften war es sogar der Trennungsgrund. Wenn einer oder beide der Partner mehr arbeiten und zusätzlich beruflichen Stress haben, wird die Kommunikation immer weiter reduziert, bis sich nur noch über die alltäglichen Dinge des Lebens unterhalten wird. Die emotionale Bindung zueinander leidet und die Partner entfernen sich emotional stetig weiter voneinander.

Dieser Effekt wurde auch in der Studie When Couples Disconnect untersucht. Dabei wurden die Auswirkungen von stressigen Situationen von Paaren untersucht, bei denen mindestens einer von beiden als Rettungssanitäter arbeitete. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass sich die Sanitäter nach besonders harten Einsätzen zu Hause nicht erholen konnten und dass ihre Partner auf den mitgebrachten Stress mit Rückzug reagierten. Das führte bereits nach kurzer Zeit zu Spannungen in der Partnerschaft.