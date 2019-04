Es war die Überraschung des Wochenendes: Superstar Beyoncé veröffentlichte am Samstag auf YouTube ihre neue Single "Formation", in der sie Polizeigewalt gegen Schwarze thematisiert und kritisiert. Auch Beyoncés dreijährige Tochter Blue Ivy hat in "Formation" ihren ersten großen Auftritt - und steht in Sachen Coolness und Attitude ihrer Mutter in nichts nach. Das Timing konnte nicht besser gewählt gewesen sein: Schon einen Tag später - und das Netz sprach von kaum etwas anderem mehr - performte Beyoncé an der Seite von Coldplay-Sänger Chris Martin und Bruno Mars ihren neuen Hit in der Halbzeitpause des 50. Super Bowl!