Berühmte Musen: Diese 16 Frauen inspirieren die Modedesigner

Valentino und Jackie Kennedy Onassis

Die Freundschaft zwischen Designer Valentino und der ehemaligen First Lady Jackie Kennedy begann 1964, als Jackie nach der Ermordung von John F. nach New York zog. Zur gleichen Zeit fand Valentino seinen Weg in den Big Apple und präsentierte die Kollektion. Jackie bestellte alle Haute Couture Kleider und verkörperte von da an den Look der Valentino-Frau. Von ihrer Schönheit inspiriert entwarf der italienische Designer 1968 das Hochzeitskleid für Jackies zweite Eheschließung.