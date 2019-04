Dakota Johnson mit Melanie Griffith und Tippi Hedren

Illustre Familie: Und so sieht die neue Generation aus - Dakota Johnson, Griffiths Tochter mit Schauspieler Don Johnson wurde mit "Fifty Shades of Grey" über Nacht zum Star. Stella Banderas, Tochter von Melanie Griffith mit Antonio Banderas, steht ebenfalls schon in den Startlöchern für die Hollywood-Karriere.