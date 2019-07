Berlin Fashion Week: Die schönsten Modetrends für den Sommer 2020

Es wird auch 2020 ein sportlicher Sommer, der an die 80er Jahre erinnert – zumindest, wenn es nach Rebekka Ruètz geht. Schrille Neonfarben, Bodys im Workout-Stil mit passender Trinkflasche To-go sowie luftige, semi-transparente Kleider schwebten an den Models über den Laufsteg. Doch hinter dieser Kollektion steckt noch mehr: Wenn nicht in der Welt der Mode, wo dann finden politische Botschaften ihren Weg in die Öffentlichkeit? Unter dem Motto "Pussy Power" bringt die Designerin das Selbstbewusstsein aller Frauen gekonnt zum Ausdruck. Eine energievolle und durchaus provokante Kollektion!