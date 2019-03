Es war das Laufsteg-Debut der neuen Kreativchefin von Marc Cain, Katja Konradi. Die hohen Erwartungen an die neue Kollektion konnten jedoch bestätigt werden: Die Looks wurden cleaner, aber nicht weniger spannend. Unter dem Motto „Meet you at the train station“ wurden elegante Anzüge, schöne Strickkleider und luxuriöse Mäntel gezeigt, die sich farblich eher bedeckt hielten. Ein Look aus Camel und Neongelb blieb hierbei fast die Ausnahme. Trotz der reduzierten Farbwahl und Printelemente freuen wir uns auf schöne monochrome Kleider und cleane Alltagslooks in der nächsten Herbstsaison. Denn die Kollektion ist vor allem eins: absolut tragbar!