Seit Abgesandte der deutschen Hanse hier im 14. Jahrhundert ein Kontor eröffneten, hat sich nicht viel verändert. Die Kehrseite der Medaille: So viel Schönheit lockt viele an auf der Suche nach ihrem Sehnsuchtsort, und zwischen Mai und Oktober nehmen monumentale Kreuzfahrtschiffe Kurs auf den Hafen mit Tausenden Entdeckern an Bord. Sie – wie jeden Individualreisenden, der sich mehr als einen Tag Zeit nimmt für einen Besuch der Stadt – treibt es zum Torget-Fischmarkt mit seinem sagenhaften Angebot an Meeresgetier. Oder in die gemütlichen Stuben der vielen Restaurants am Hafen, wo man bei schönem Wetter auf den Sonnenterrassen sitzt. Hier, in Bryggen, dem historischen Hansekontor, umweht einen immer noch der Hauch seiner Blüte.