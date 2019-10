Benedict Cumberbatch im Interview über Great Britain und Sherlock Holmes

Entspannen kann der Vater zweier kleiner Söhne am besten in der Natur: Schwimmen, Laufen, Radfahren und auch gern extremere Sportarten wie Fallschirmspringen. Als Familienvater hat er sich die wilden Hobbys abgewöhnt, vor allem das Motorradfahren. „Man denkt auf einem Bike immer, dass man neun Leben hätte, aber das kann schnell schiefgehen. Ich hatte Glück und habe nie mehr als nur ein paar Kratzer abbekommen.“ Aufgewachsen ist Benedict Cumberbatch in privilegierter Umgebung. Seine Eltern Wanda Ventham und Timothy Carlton (der Vater benutzte einen Künstlernamen) waren beide Schauspieler und schickten ihn auf die renommierten Jungen-Internate Brambletye und Harrow. Auf dem roten Teppich sieht man die Eltern oft an seiner Seite. In früheren Interviews erzählte Cumberbatch, dass die mitreißende Art, wie sein Vater ihm als Kind den „Hobbit“ vorgelesen habe, den Samen für seine Liebe zur Schauspielerei gelegt habe. Studiert hat Benedict Cumberbatch zunächst Jura – seinen Eltern zuliebe, die sich für ihn etwas Solides wünschten, weil sie selbst als Schauspieler die Unwägbarkeiten des Künstlerdaseins kannten. Seinen Abschluss machte er aber dann doch an Englands dienstältester Schauspielschmiede, der London Academy of Music and Dramatic Art. Immer wieder war er zunächst in Shakespeare-Rollen zu sehen.

Er denkt lange nach, als ich ihn frage, was neben dem Nationalheiligen Shakespeare für ihn als typisch britisch gelten könne, um dann ein ganzes Potpourri zusammenzutragen: „Unser Einfallsreichtum, unser Sinn fürs Handwerkliche, die englische Countryside, die Landwirtschaft, natürlich unsere Kunst und unser Gespür für Geschichte. Ach, und unsere Selbstironie ist unschlagbar! Schwer zu bezweifeln, dass wir eine besondere Form des Humors haben.“ Dafür seien wir Deutschen weniger berühmt, werfe ich ein. Das allerdings will der Brite so nicht stehen lassen: „Ich denke nicht, dass das wahr ist. Edward Berger, der deutsche Regisseur von ,Patrick Melrose‘, hat mich derart begeistert, wie sehr er jede Facette des britischen Humors intus hat, gerade die schrecklichsten, absonderlichsten, hinterhältigsten, doppelzüngigsten Seiten, die meine Figur ausmachen, die besessen davon ist, sich selbst zu vergiften. Edward hat das besser drauf als die meisten Engländer.“ Cumberbatch wurde vor drei Jahren mit dem Titel Commander of the Order of the British Empire ausgezeichnet. Englischer ginge es wohl nur noch, wenn er demnächst auch James Bond spielen würde.