Bellissimo: So schmeckt Dolce Vita

Ein paar Jahrzehnte später, in den 1980er Jahren, reiste ein Schweizer Ingenieur mit seiner Ehefrau in ihre Heimat Italien. Nach den ersten Schlucken des köstlichen Kaffees war klar: Auf diesen Geschmack wollte sie nicht länger verzichten. Sie bat ihren Mann, eine Möglichkeit zu finden, dass sie diesen guten Kaffee auch zuhause genießen kann. Und jeder weiß: Wenn eine Ehefrau wirklich etwas will, dass muss der Mann ran, sonst gibt’s Ärger! So wurde der Grundstein für die einzigartigen Kaffeekapseln von Nespresso gelegt. Und seine Ehefrau konnte leckeren Kaffee genießen, so wie sie ihn aus Italien kannte. Eine echte Win-win-Situation.