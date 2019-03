Aber so ein paar Tabus hat selbst das männliche Geschlecht: So würden lediglich fünf Prozent der Befragten auf ein eindeutiges Angebot der Ex von guten Freunden eingehen. Absolute No-Gos sind außerdem Annährungsversuche von Chefs (1 Prozent), Bekannten der eigenen Eltern (1 Prozent) oder Ex-Beziehungen von Geschwistern.

Mal ehrlich, so ein kleines bisschen würde uns ja schon interessieren, wie die Umfrage unter liierten Herren ausgefallen wäre. Nein, wir wollen wirklich keine Panik machen, aber wussten Sie schon, dass in diesem Alter die Bereitschaft für Seitensprünge besonders hoch ist?