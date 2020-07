grav3yardgirl

Theatralisch und ein bisschen over-the-top, das ist das Markenzeichen von Bunny Meyer alias grav3yardgirl. Seit 2010 ist die heute 30-Jährige auf Youtube aktiv, und vor allem ihre Rubrik "Does this thing really work" erfreut sich dort großer Beliebtheit. Ihre knapp fünf Millionen Follower nennt Bunny "Swamp Family" und versorgt sie mit passendem Merchandise-Artikeln wie T-Shirts, Stiften oder Schlüsselanhängern. Gewusst wie - schließlich verdient die Texanerin damit wohl um die 45.000 Dollar im Monat.