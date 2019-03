Lingerie-Tattoos bei Dion Lee

Die Bodyart bei der Dion Lee-Show hätten man fast übersehen - so fein waren die Tattoos. Aber auch kein Wunder: Die Spitzeneinsätze an der eleganten Frühjahrsmode gingen nahtlos zu den aufgemalten Kunstwerken über. An Hals und Schultern ausgewählter Models waren die edlen Faser-Tattoos zu sehen - eine Erweiterung der in den 90ern gezeigten BH-Tops. Unterstützung holte sich das Label dabei von Dani Fonseca und dem Team von The Body of Art.