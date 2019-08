7 Beauty-Produkte, die ständig falsch benutzt werden

1. Make-Up-Schwämmchen

Zum Aufragen und verblenden von Make-Up sind die kleinen Schwämmchen sehr praktisch. Aber wussten Sie, dass das Schwämmchen dafür leicht feucht sein soll? Denn im trockenen Zustand saugen sie das Make-Up eher auf, als es miteinander zu vermischen. Übrigens funktioniert der Schwamm auch mit Puder.

2. Conditioner

Conditioner sollte bei jeder Haarwäsche verwendet werden, da er die Haare schließt und somit gegen Umwelteinflüsse schützt. Deshalb sollten Sie ihn bei der Haarpflege nie vor einer Kur anwenden, da diese sonst nicht mehr aufgenommen wird.

3. Parfüm

Ein Spritzer aufs Handgelenk, verreiben und dann an den Nacken? Dadurch hält der Duft leider nicht lange an und kann sogar durch die Wärme verändert werden. Besser ist es, wenn Sie ihn direkt im Nacken und den Handgelenken versprühen. Eines der Haargeheimnisse von Französinnen ist übrigens, dass sie den Duft direkt ins Haar sprühen. So hält er sich länger und ist gleichzeitig nicht allzu stark.