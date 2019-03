Und das spiegelte sich auch in den hanseatisch anmutenden Beauty Looks wider: Im Fokus stand ein natürlicher Look kombiniert mit geheimnisvoll rauchigen Smokey Eyes in Blau-Grau der Lidschattenpalette Les 9 Ombres Affresco sowie dem Stylo Yeux Waterproof Marine und einem Lippen-Make-up in hanseatischer Zuruckhaltung in zarten Nuancen wie dem Rouge Allure Velvet L'Aristocratica und Rouge Coco Gloss Aphrodite.