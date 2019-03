Vielleicht dachten Sie bisher, dass ein Kühlschrank voll angebrochener Joghurt-Becher, halbleerer Nagellack-Fläschchen und dem obligatorischen Chardonnay dem Mythos des weiblichen Single-Haushalts entspringt und ab einem gewissen Maß nur noch punktuell (wir sprechen hier natürlich vom Chardonnay) Sinn ergibt.

Was Sie dabei vergessen: So einige Beauty-Produkte wären in Ihrer Kühlschrank-Tür viel besser aufgehoben als das Salbei-Pesto, das Sie vor 19 Monaten geöffnet haben. Diese Produkte sollten Sie schleunigst vom Badezimmer in Ihren Kühlschrank räumen.