Weitaus weniger lässig sind ihre Prinzipien dagegen, wenn es um Hände und Füße geht. Hier legt die Französin besonders großen Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Was das bedeutet? Die Nägel trägt sie stets kurz, sorgfältig manikürt und hin und wieder auch lackiert. Aber bitte keine French Manicure! Denn die haben in Wirklichkeit so gar nichts mit dem lässigen französischen Chic zu tun, schließlich würde eine Französin sich nie eingestehen, dass sie verkrampft an ihrer Perfektion arbeitet.

In Wirklichkeit arbeiten natürlich auch Französinnen an ihrer Schönheit, allerdings nach dem Motto: Genieße deine Schönheit, "because when you feel good, you always look good", wie Caudalie-Gründerin Mathilde Thomasin ihrem Schönheitsratgeber "The French Beauty-Solution" (Avery Verlag, 2015) verrät. Und dafür investieren Französinnen auch gern mal in hochwertige Pflegeprodukte, die meist mithilfe natürlicher Wirkstoffe den Spuren des Älterwerdens wie Hautalterung, Pigmetflecken oder Cellulite vorbeugen sollen.