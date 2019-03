Diese Frage ist ziemlich komplex und vor allem sehr individuell zu beantworten. Jeder Barttyp braucht eine andere Pflege und hat demnach auch verschiedene Bedürfnisse. Von reinen Pflegeprodukten über leichte bis starke Stylingprodukte mit langem Halt ist also alles dabei, was das Gesichtshaar braucht. Starke Bartwichse wird zum Beispiel zum Zwirbeln oder Formen von Oberlippenbärten verwendet wohingegen Pomade vor allem zum Fixieren von langen Bärten in Gebrauch ist.

In Sachen Pflege sind vor allem Shampoos oder die sogenannten Cleansing Conditioner gefragt. Denn was Sie nicht unterschätzen sollten: Die Barthaare sind wesentlich empfindlicher als die Kopfhaare und neigen eher zum Bruch. Eine spezielle Pflege ist daher Pflicht. Wie Daniel Bruns schon gesagt hat, ist das Bartöl ebenfalls wichtig. Es macht nicht nur das Haar geschmeidiger und zarter, sondern beugt gegen unangenehmen Juckreiz vor.

Wenn es um Bart-Tools geht, sind ein Kamm oder eine Bürste empfehlenswert, um den perfekten Look zu erhalten – welche Variante für Sie die richtige ist, ist sicherlich eine Frage des persönlichen Geschmacks und individuell zu treffen. Bei überstehenden Härchen in der Mundregion ist hingegen die Entscheidung einfach: Weg damit – und zwar am besten mit einer Bartschere. Konturen an Kinn, Hals oder im Wangenbereich werden mit einem Barttrimmer geformt, damit die Linien gleichmäßig und sauber wirken.